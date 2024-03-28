Yorgos Lanthimos'un yeni filmi 'Kinds of Kindness'tan ilk tanıtım

"Poor Things" (Zavallılar) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülüne layık görülen Emma Stone ile yönetmen Yorgos Lanthimos'u yeniden bir araya getiren "Kinds of Kindness"tan tanıtım yayınlandı.

Üç kesişen hikayeden oluşan filmin oyuncu kadrosunda Emma Stone'un yanı sıra Willem Dafoe, Margaret Qualley, Mamoudou Athie, Jesse Plemons, Hunter Schafer, Joe Alwyn, Hong Chau gibi isimler yer alıyor.

Film, ABD'de 21 Haziran'da gösterime girecek. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise henüz belli değil.