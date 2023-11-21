AB, enerji fiyatlarından etkilenen şirketlere verdiği desteği uzattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla enerji fiyatlarında benzeri görülmemiş artışın ardından uygulamaya alınan kamu desteklerine yönelik geçici kriz çerçevesinin bazı bölümlerinin 6 ay uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, üye ülkelerin talebiyle, firmalara yüksek enerji fiyatlarını telafi etmeleri için kamu desteği verilmesine olanak sağlayan hükümlerin aşamalı olarak kaldırılmasının ertelendiği kaydedildi.

Geçici çerçevenin sonlandırılması programında kısmi değişiklik yapıldığı ifade edilen açıklamada, enerji krizinden kaynaklanan sorunların devam etmesi halinde üye ülkelerin bazı şirketlerini 30 Haziran 2024'e kadar destekleyebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, "Üye ülkeler, enerji fiyatları kriz öncesi seviyeleri önemli ölçüde aştığı sürece ek enerji maliyetlerinin bir kısmını karşılayarak şirketlere destek sağlamaya devam edebilirler." ifadesi yer aldı.

Komisyonun, ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, herhangi bir yeni kriz durumunda hızlı şekilde müdahale edileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, şirketlere yönelik devlet garantileri, sübvansiyonlu krediler ve elektrik talebinin azaltılmasına destek gibi istisnai önlemlerin ise artık gerekli görülmediği ve 31 Aralık'tan sonra durdurulacağı bildirildi.

AB üyesi ülkeler, geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizi ile artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı çok sayıda tedbir ve destek programı uygulamaya koymuştu.

Bu enerji desteklemeleri üye ülkelerin kamu maliyelerine ciddi bir yük getirdiği için aşamalı biçimde sonlandırılması planlanıyordu.

Doğal gaz megavatsaat başına 45 eurodan işlem görüyor

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de doğal gaz fiyatları bugün megavatsaat başına 45 eurodan işlem görüyor. Bu rakam geçen yılın yaz döneminde 300 euronun üzerine çıkmıştı.

Öte yanda, AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.