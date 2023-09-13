ABD enflasyonu beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,2 olan enflasyonun yüzde 3,6'ya çıkacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair en önemli sinyallerden biri niteliği taşıyan tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 0,6 oldu. Piyasalarda da artışın yüzde 0,6 seviyesinde olmasını bekliyorlardı.

Çekirdek enflasyon 5 aydır geriliyor

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,3 seviyesinde geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,3 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda mart ayında yüzde 5,6 seviyesini gördükten sonraki 5 ayda sürekli düşüş göstermiş oldu.

Manşet enflasyonda görülen artışa rağmen, çekirdek enflasyonda yaşanan gerilemenin, Fed'in sıkılaştırma yolunda elini güçlendireceği düşünülüyor.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 5,6 artarken, yıllık yüzde 3,6 geriledi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,3 artış yaşandı.

Ağustos ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 geriledi.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD verisi sonrası ons altın 1905 dolara kadar gerilerken; saat 15.43 itibarıyla yüzde 0,21 düşüşle 1909 dolarda işlem gördü.

Dolar endeksi, yatay bir görünümde seyrederken şu dakikalarda yüzde 0,08 yükselişle 104,79 seviyesinde bulunuyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi, ABD enflasyonu öncesi yüzde 4,31 seviyesinde bulunurken; sonrasında yüzde 4,33'e kadar çıktı.

ABD 2 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 5,03'ten yüzde 5,00'e geriledi.