ABD’de devler Fed’den beklentilerini değiştirdi

Wall Street ekonomistleri, bugün ABD'den gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını indirmesine yönelik görüşlerini revize ediyorlar.

ABD'de tarım dışı istihdam 155 bin beklentinin çok üzerinde 256 bin yeni istihdam rakamıyla, güçlü bir veriye işaret etti.

Verinin ardından daha önce bu yıl iki 25 baz puanlık indirim bekleyen Bank of America (BofA) artık hiç beklemiyor. BofA, bir adım ileri giderek, bir sonraki kararın bir artış olma riskinden bahsediyor.

Faiz indirimi için Wall Street ekonomistleri arasında en umutlular arasında olan Citigroup hala beş 25 baz puanlık indirim bekliyor; ancak bunların daha önceki tahmini olan ocak ayından farklı olarak mayıs ayında başlayacağını söylüyor.

Goldman iki indirim öngördü

Goldman Sachs bu yıl üç yerine iki indirim öngörürken, üçüncü indirimi gelecek yıl ortasına kaydırdı. Goldman Sachs artış, haziran ve aralık aylarında ve Haziran 2026'da faiz indirimi öngörüyor. Goldman daha önce mart, haziran ve eylül aylarında indirim öngörüyordu.

JPMorgan analistleri bu yıl 75 baz puan indirim beklentilerini korurken, başlangıcın daha önceki mart ayı yerine haziran ayı olacağını tahmin ediyorlar. JPMorgan analistleri, "Komitenin mart ayına kadar tekrar faiz indirimi yapması için çok kötü bir istihdam raporu seti gerektiğini düşünüyoruz." görüşünü belirttiler.

Morgan Stanley: Olasılık azaldı

Morgan Stanley ekonomistleri, verilerin ardından yakın vadede Fed indirimleri olasılığının azaldığını belirtiyor. Ancak Ekonomistler, "daha uygun" enflasyon görünümü nedeniyle mart ayında bir indirimin hala muhtemel olduğuna işaret ediyorlar. Morgan Stanley, 50 baz puan indirim beklentisini korurken, bunun haziran ayına kadar olacağını öngörüyor.

Barclays analistleri bu yıl 50 baz puanlık bir indirim olacağını ve faizin yıl sonunda %3,75-4,00 seviyesine geleceğini düşünüyorlar.

Nomura ve Macquarie'nin beklentisi bu yıl için 25 baz puan bir indirim olacağı yönünde bulunuyor.

Wells Fargo, bugünkü verinin ardından mart ayında bir indirim olasılığının daha az muhtemel hale geldiğine işaret ediyorlar.

Kurumlardan hiçbiri Fed'in Ocak toplantısında bir değişiklik olmasını beklemiyor.

Fed'in 2025 yılının ilk faiz kararı 29 Ocak günü açıklanacak.