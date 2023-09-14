ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında​

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 9 Eylül ile biten haftada ​220,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti.​​

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 225​,000 seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 2 Eylül ile biten haftada 216,000 seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 217,000 olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 9 Eylül ile biten haftada 224,500 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2 Eylül ile biten haftada 1.688 milyon seviyesine yükseldi.