ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 220 bin ile beklentilerin altında kaldı.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 9 Eylül ile biten haftada 220,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 225,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 2 Eylül ile biten haftada 216,000 seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 217,000 olarak revize edildi.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 9 Eylül ile biten haftada 224,500 seviyesine geriledi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2 Eylül ile biten haftada 1.688 milyon seviyesine yükseldi.