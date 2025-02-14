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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri geçen ay yükseldi

ABD'de ocakta ithalat fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,3, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,3 arttı.

Haber Merkezi
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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri geçen ay yükseldi
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ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi, ocakta yüzde 0,3 ile Nisan 2024'ten bu yana en yüksek aylık artışını kaydetti.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Endeks, Aralık 2024'te de yüzde 0,2 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,9 yükseldi.

İhracat fiyat endeksi ise ocakta aylık bazda yüzde 1,3 arttı.

Mayıs 2022'den bu yana en yüksek aylık artışını kaydeden ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,3 yükseleceği öngörülüyordu.

İhracat fiyat endeksi, geçen yıl aralık ayında yüzde 0,5 yükselmişti.

Endeks, ocakta, geçen senenin aynı ayına göre, yüzde 2,7 ile Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyede arttı.

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