ABD'de konut fiyatları artışını sürdürüyor

S&P Core Logic Case-Shiller, mart ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, martta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 arttı. Artış hızı yavaşlamaya devam eden endeks, şubatta yıllık bazda yüzde 2,1'lik yükseliş kaydetmişti.

Ulusal konut fiyat endeksi, martta aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,4 artarken, endekste üst üste iki aydır artış görüldü.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise martta yıllık yüzde 1,1 düştü. Piyasa beklentilerinden az gerileyen endeksin bu dönemde yüzde 1,6 azalması bekleniyordu. Mayıs 2012'den bu yana ilk düşüşünü kaydeden endeks, şubatta yüzde 0,4 yükselmişti.

Söz konusu dönemde endeks, aylık bazda da mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,5 arttı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler; yüzde 7,7 ile Miami, yüzde 4,8 ile Tampa ve yüzde 4,7 ile Charlotte oldu.

Aynı dönemde konut fiyatları Seattle'da yüzde 12,4, San Francisco'da yüzde 11,2, San Diego'da yüzde 5,3, Las Vegas'ta yüzde 5,1, Portland'da yüzde 4,6, Phoenix'te yüzde 4,5, Denver'de yüzde 3,6 ve Los Angeles'ta yüzde 2,9 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Genel Müdürü Craig Lazzara, bir önceki ayda görülen aylık ılımlı artışların mart ayında hızlandığını bildirdi.

İki aydır artan fiyatların kesin bir toparlanma sağlamadığını ancak mart ayındaki artışın konut fiyatlarında Haziran 2022'de başlayan düşüşün sona ermiş olabileceğini gösterdiğini belirten Lazzara, mevcut mortgage oranlarının zorlukları ve süren ekonomik zayıflık olasılığının, gelecek birkaç ay boyunca konut fiyatları için ters rüzgar olmaya devam edebileceğini kaydetti.