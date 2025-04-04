ABD’de kritik istihdam verisi açıklandı

ABD'de ekonomistlerin takip ettiği en önemli verilerden olan tarım dışı istihdam, mart ayında tahminlerin oldukça üzerinde açıklandı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, geride kalan ayda tarım dışı istihdam 228 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 140 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı ocak ayı için 125 binden 111 bine, şubat ayı için 151 binden 117 bine revize edildi.

İşsizlikte artış

Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en son mart ayında açıkladığı tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,4, gelecek iki yıl için yüzde 4,3 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 209 bin, kamu istihdamında artışın 19 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 127 bin artacağını öngörüyorlardı.

Aynı ayda imalat sektörü istihdamında bin artış olurken, inşaat sektöründe 13 bin artış yaşandı. Analistlerin imalat sektöründe tahmini 4 bin artış olacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,0'den yüzde 7,9'a indi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,25 artış olurken, yıllık artış yüzde 3,84 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,9 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,2 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi çalışma saatinin 34,3 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

İş gücüne katılım oranı yüzde 62,5 olarak açıklandı.

Piyasalar ne tepki verdi?

Dolar endeksi güçlü gelen tarım dışı verisiyle yükselişe geçerek 101,55 seviyesinden 101,80'e hareketlendi.

Euro/dolar paritesi de son ayların zirvesinden gerileyerek 1,1088 seviyesinden 1,1048 seviyesine kadar indi.

Ons altın da 3.100 dolar seviyesinden 3.089 dolar geriledi.

Yatırımcılar verinin ardından Fed'in mayıs ayında faiz indirimine gideceğine dair öngörülerini azaltırken, haziran ayı olası başlangıç olarak görülüyor.