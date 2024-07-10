ABD'de mortgage başvuruları gerilemeye devam etti

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 5 Temmuz ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 0,2 geriledi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken yeniden finansman başvuruları yüzde 2 azaldı.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,03'ten yüzde 7'ye geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,56'dan yüzde 6,63'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, son dönemde mortgage faizlerindeki artışın, talebi yavaşlattığını belirtti.

Kan, satın alma başvurularının bazı destek programlarının etkisiyle hafif artış gösterdiğini, yeniden finansman başvurularının ise artan faiz oranlarına paralel olarak art arda dördüncü haftada azalış gösterdiğini kaydetti.