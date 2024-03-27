ABD'de mortgage başvurularında düşüş devam etti

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 22 Mart haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 0,7 düşüşle 196,8 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 0,2 düşüşle 145,7 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,6 düşüşle 460,9 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 4 baz puan düşüşle yüzde 6,93 seviyesine indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joal Kan, "İpotek başvuruları, biraz daha düşük faiz oranlarına rağmen geçen hafta sessiz kaldı. 30 yıllık sabit faiz yüzde 6,93'e geriledi, ancak bu borçlu talebini canlandırmak için yeterli olmadı." dedi.

Kan, "Konut alıcıları daha düşük ipotek oranları ve piyasaya daha fazla ilan verilmesi için beklemeye devam ettikçe, satın alma başvurularında bir değişiklik olmadı. Daha düşük oranlar, kilitlenme etkisi azaldıkça ek stokların serbest kalmasına yardımcı olacaktır, ancak oranların yıl sonuna kadar yüzde 6'ya doğru ilerleyeceği tahmininde bulunduğumuz için bunun yalnızca kademeli olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.” şeklinde görüş belirtti.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen yüzde 31,2'den yüzde 30,8'e indi.

15 yıllık faizinde oran 3 baz puan düşüşle yüzde 6,46 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 6 puan düştü ve yüzde 6,27 puan seviyesine indi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise değişmeyerek yüzde 7,14 seviyesinde kaldı.