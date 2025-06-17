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ABD'de perakende satışlar geriledi

ABD'de tüketiciler geçen ay harcamalarını kısıtladı. ABD'de perakende ve gıda hizmetleri satışları, mayıs ayında nisan ayına göre yüzde 0,9 geriledi.

Haber Merkezi
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ABD'de perakende satışlar geriledi
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Ekonomistlerin nisan ayında aylık yüzde 0,1'lik revize edilmiş düşüşün ardından mayıs ayında perakende satışların aylık yüzde 0,7 düşmesini bekliyorlardı.

Pantheon Macroeconomics'ten Sam Tombs, perakende satışların geçen ay yaklaşık yüzde 1 oranında düşmesini bekliyordu.

Mayıs ayında akaryakıt satışladı yüzde 2,09, araç ve araç parçaları satışları yüzde 3,5 düştü.

Araçlar hariç tutulduğunda satışlar yüzde 0,1 olan beklentinin üzerinde yüzde 0,3 geriledi.

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