ABD'de perakende satışlar geriledi
ABD'de tüketiciler geçen ay harcamalarını kısıtladı. ABD'de perakende ve gıda hizmetleri satışları, mayıs ayında nisan ayına göre yüzde 0,9 geriledi.
Ekonomistlerin nisan ayında aylık yüzde 0,1'lik revize edilmiş düşüşün ardından mayıs ayında perakende satışların aylık yüzde 0,7 düşmesini bekliyorlardı.
Pantheon Macroeconomics'ten Sam Tombs, perakende satışların geçen ay yaklaşık yüzde 1 oranında düşmesini bekliyordu.
Mayıs ayında akaryakıt satışladı yüzde 2,09, araç ve araç parçaları satışları yüzde 3,5 düştü.
Araçlar hariç tutulduğunda satışlar yüzde 0,1 olan beklentinin üzerinde yüzde 0,3 geriledi.