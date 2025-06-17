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ABD'de sanayi üretimi geriledi

ABD'de sanayi üretimi mayıs ayında beklentilerden altında gelerek geriledi. Nisan ayında yüzde revize edilmiş yüzde 0,1 büyüyen sanayi mayıs ayında yüzde 0,2 geriledi.

Haber Merkezi
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ABD'de sanayi üretimi geriledi
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ABD'de yıllık sanayi üretimi yüzde 0,6 arttı. Mayıs ayında kapasite kullanımı oranı da yüzde 77,7 olan beklentilerin altında kalarak yüzde 77,4 oldu. Nisan ayı kapasite kullanım oranı yüzde 77,7 ile revize edilmedi.

İmalat sektöründe üretim mayıs ayında yüzde 0,1 arttı. İmalat sektöründe yıllık üretim yüzde 0,5 artış gösterdi.

Otomobil ve parçaları hariç tutulduğunda sanayi üretimi mayıs ayında nisan ayına göre yüzde 0,5 düştü.

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