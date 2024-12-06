ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı tarım dışı istihdam verisi, kasım ayında 227 bin olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı da beklentilere paralel yüzde 4,2'ye yükseldi.

Kasım ayında istihdam da 214 bin artış beklentisi olurken, işsizliğin yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükselmesi bekleniyordu.

ABD'de ekim ayında etkili olan kasırgalar nedeniyle 12 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı 36 bine revize edilirken, son iki ayın revize toplamı ise 56 bin oldu.

Enflasyon için yakından izlenen saatlik kazançlar da beklentileri hafif aşarak yüzde 0,3 olan artışlara karşın bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.

Ortalama saatlik kazançlarda yıllık artış da yüzde 3,9 olan beklentiyi aşarak yüzde 4 olarak açıklandı.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi sonrasında 2 yıllık tahvil faizi düşerek yüzde 4,094 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi de sınırlı bir gerilemeyle yüzde 4,153 seviyesinden işlem gördü.

Dolar endeksi veri öncesinde 105,84 seviyelerinde işlem görürken, veri sonrasında hızlı bir gerileme ile 105,40'a kadar geri çekildi.

Ons altın da veri öncesinde volatil bir seyir izlerken, veriyle birlikte artan oynaklıkla 2643 dolar ile 2632 dolar arasında hızlı hareket etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Aralık'ta yüzde 67 olasılıkla faiz indirimine gideceğini fiyatlayan piyasalarda, politika faizinin 4,50-4,75 aralığından 4,25-4,50 aralığına indirilmesi bekleniyor.

İstihdam verileri sonrasında piyasalar, Fed'in bu ay faiz indirme olasılığını yüzde 85'e çıkardı.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve faiz indirimlerinde biraz daha temkinli olabilme imkânları olduğunu açıklamıştı.

Dev bankaların beklentileri değişiyordu

ABD'de bugün açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarında piyasanın ortalama beklentisi istihdamın 214 bin artış ve işsizlik oranının da yüzde 4,2 olması yönünde olmuştu.

Goldman Sachs, kasırga etkilerinin toparlanması ve özellikle Boeing grevi sonrası geri dönüşler sayesinde 235 binlik önemli bir artış beklediğini açıklamıştı.

JPMorgan, kasım ayı için tarım dışı istihdamın 275 bin artacağını tahmin ederken, işsizlik oranının yüzde 4,2'ye yükselebileceğini ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 veya yıllık yüzde 3,9'a hafif bir artış göstereceğini tahmin etmişti.

Citi, istihdamın 155 bin artmasını beklerken, ekim ayında grevler ve kasırgalar nedeniyle yaşanan aksaklıkların toparlanmasıyla dengelenen bir yavaşlama eğilimine işaret etmişti.