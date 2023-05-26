ABD'de tüketici güveni yukarı yönlü revize edildi

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güveni mayısta geçen aya kıyasla 4,3 puan azalışla 59,2'ye geriledi.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken mayıs ayına ait öncü veri 57,7 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, nisanda 63,5 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık bazda 3,3 puan azalarak 64,9'a düştü. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,5 puan azalışla 55,4 oldu.

Ekonominin gidişatına ilişkin endişeler tüketici güvenindeki düşüşte etkili oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin ekonominin gidişatına ilişkin endişelerle düştüğünü belirtti.

Hsu, söz konusu düşüşün, tüketici güveninin de düştüğü 2011'deki borç limiti krizinin benzeri olduğunu aktardı.

Tüketicilerin uzun vadeli beklentilerine ilişkin endeksteki düşüşe dikkati çeken Hsu, bunun tüketicilerin herhangi bir resesyonun kalıcı acıya neden olabileceğinden endişe duyduğunu gösterdiğini ifade etti.

Hsu, kısa vadeli enflasyon beklentisinin ise nisanda yüzde 4,6'ya çıkmasının ardından mayısta yüzde 4,2'ye gerilediğini kaydetti.