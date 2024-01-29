ABD’den çip üreticilerine mali destek hazırlığı

ABD, önde gelen yarı iletken şirketlerine yeni fabrikalar kurmaları için milyarlarca dolar sübvansiyon vermeye hazırlanıyor.

Konuya ilişkin Wall Street Journal'ın müzakereler hakkında bilgi sahibi sektör yöneticilerine dayandırdığı haberine göre, yakında yapılacak duyurular akıllı telefonlara, yapay zekaya ve silah sistemlerine güç veren gelişmiş yarı iletkenlerin üretimini başlatmayı amaçlıyor.

Habere göre, yöneticiler bazı duyuruların Biden'ın 7 Mart'ta yapacağı Birliğin Durumu konuşmasından önce yapılmasını bekliyor.

Gazeteye göre, sübvansiyonların muhtemel alıcıları arasında Intel'in Arizona, Ohio, New Mexico ve Oregon'da devam eden ve 43,5 milyar dolardan fazla maliyeti olacak projeleri bulunuyor.

Bir başka muhtemel alıcı olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Phoenix yakınlarında toplam 40 milyar dolarlık yatırım için iki tesis inşa ediyor. Güney Koreli Samsung Electronics'in de Teksas'ta 17,3 milyar dolarlık bir projesi var.

WSJ, sektör yöneticilerine atıfta bulunarak, Micron Technology, Texas Instruments ve GlobalFoundries'in diğer en iyi yarışmacılar arasında sayıldığını ekledi.