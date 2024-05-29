ABD'li dünyaca ünlü restoran zinciri iflas etti! Tek tek şubelerini kapatıyor

Ünlü restoran zinciri Red Lobster, ABD genelinde ekonomik zorluklar nedeniyle lokasyonlarını azaltıyor. Şirket, müşteri azalması ve rekabet baskısıyla başa çıkmakamacıyla iflas başvurusu yaptı.

Bir yıldır batmamak için çaba gösteren ABD’nin dünyaca ünlü restoran zinciri Red Lobster, mali zorlukları aşamayınca iflasını açıkladı.

Tek tek şubelerini kapatıyor

Her ne kadar deniz ürünleri konusunda bir numara olsa da Red Lobster, müşteri azalması ve rekabet baskısı nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Red Lobster, ABD genelindeki restoranlarını azaltma yolunu giderek ülkenin yaşadığı ekonomik krizden etkilenmemeye çalışacak. Şirket Florida’daki 17 restoranının dışında diğer eyaletlerde de şubelerini kapatmaya başladı.

Şirketin 26 Mayıs’ta Florida’da yaptığı iflas başvurusunda son 5 yılda yüzde 30’luk bir müşteri azalması yaşadıklarını açıkladı.

Restoranlar belli sayıda tutulacak

Red Lobster’ın iflas başvurusuyla birlikte 27 eyaletteki şubelerin kapanması için de düğmeye basılmış oldu. Şirket, web sitesinde geçici olarak kapalı olduğu belirtilen 99 dükkanı ile birlikte geniş kapsamlı bir değişiklik sürecine girdi. Şirket kapanan restoranlardaki mutfak ekipmanlarının ise açık artırmayla satılacağını açıkladı.