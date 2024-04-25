ABD'nin ticari ham petrol stoku 6,4 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 400 bin varil azalarak 453 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 800 bin varil artışla 365 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 600 bin varil azalarak 226 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

Günlük üretim 36 bin varil arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 36 bin varil artarak 6 milyon 497 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 453 bin varil artarak 5 milyon 179 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 13-19 Nisan haftasında 6 bin varil artarak 13 milyon 537 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Nisan 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil, gelecek yıl ise 13,7 milyon varil olması bekleniyor.