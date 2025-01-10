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Alman konut inşaatı şirketlerinin siparişlerinde sıkıntı sürüyor

Alman konut inşaatı şirketleri sipariş alma konusunda hala sıkıntı yaşıyorlar.

Haber Merkezi
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Alman konut inşaatı şirketlerinin siparişlerinde sıkıntı sürüyor
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ifo Enstitüsü tarafından düzenlenen bir ankete göre, Aralık ayında şirketlerin yüzde 53,6'sı sipariş aldığını bildirirken, bu Kasım ayındaki yüzde 54,0'ten daha az oldu.

ifo'nun Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Konut inşaatındaki yapısal sorunlar hala devam ediyor. Yeni Alman hükümeti acilen ihtiyaç duyulan yaşam alanı yaratmada büyük zorluklarla karşı karşıya" dedi.

Konut inşaatındaki iş ortamı biraz iyileşti, ancak hala açıkça olumsuz bölgede bulunuyor.

Şirketler hem mevcut iş durumları hem de gelecek beklentileri konusunda Kasım ayına göre biraz daha az karamsar. Sipariş iptallerinin payı düştü ve şu anda yüzde 10 seviyesinde.

Klaus Wohlrabe, “Tek başına düşük faiz oranları bile konut inşaatındaki eğilimi tersine çevirmeye yetmedi” şeklinde konuştu.

 

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