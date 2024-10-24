Almanya öncü PMI verilerinde daralma yavaşladı

S&P Global tarafından derlenen HCOB Almanya öncü bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylül ayındaki 47,5 seviyesinden 48,4'e yükselerek analistlerin 47,6 olan tahminlerini aştı.

Hamburg Commercial Bank'ın baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, “Dördüncü çeyreğin başlangıcı beklenenden daha iyi” dedi. Rubia, dördüncü çeyrekte büyümenin mümkün olduğunu ancak GSYH'nin yılın tamamında yatay seyredebileceğini belirterek, yüksek enerji maliyetleri, Çin'den gelen rekabet ve işgücü piyasasındaki sıkıntıların imalatı zora soktuğunu vurguladı.

Hizmet sektörü iyileşti, imalattaki yükseliş yetmedi

Almanya'nın hizmet sektöründeki ticari faaliyetler ekim ayında beklenmedik bir şekilde iyileşti ve endeks eylül ayındaki 50,6 seviyesinden 51,4'e yükseldi.

İmalat sektörü de tahminlerden daha güçlü bir performans sergiledi ancak yıllardır devam eden gerilemeden kurtulmaya yetmedi. Endeks, bir önceki ay da görülen 40,6'dan 42,6'ya yükselerek 40,8 olan beklentiyi aştı.