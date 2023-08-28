Almanya'da dev kurumlar vergisi indirimi kararı

Almanya’da koalisyon hükümeti, 6,5 milyar euroluk kurumlar vergisi indirimi ve 2,4 milyar euroluk ek harcamaları içeren temel çocuk ödeneğinde el sıkıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümeti 6,5 milyar Euro'luk (7 milyar dolar) kurumlar vergisi indirimi ile 2,4 milyar euroluk ek çocuk yardımının önünü açan bir anlaşma imzaladı.

Taraflar uzlaşmaya pazar günü geç saatlerde Berlin'deki başbakanlık binasında yapılan bir toplantı sırasında vardı.

Başbakan Scholz, Aile Bakanı Lisa Paus'un, iş dünyası yanlısı Maliye Bakanı Christian Lindner tarafından sunulan vergi indirimi paketini, Lindner'in çocuk yardımları için başlangıçta tahsis ettiğinden daha fazla ödenek istemesi nedeniyle bloke etmesinin ardından devreye girmek zorunda kaldı.

“Zorlu müzakerelere değidi”

Lindner ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil ile birlikte pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyen Paus, "Zaman zaman gerçekten çok zorlu müzakereler oldu ama buna değdi" dedi.

Ancak Paus, çocuk yoksulluğunu tamamen ortadan kaldırmak için daha fazla bütçeye ihtiyaç duyulacağını da açıkça ifade etti.

Üç partili iktidar koalisyonu, hükümetin zayıflayan Alman ekonomisini canlandırma çabalarına odaklanması beklenen iki günlük kabine toplantısı öncesinde bu tartışmayı geride bırakma baskısı altındaydı.

Başbakan Scholz ve üst düzey bakanları ayrıca son aylarda sık sık eksik olan ve kamuoyu yoklamalarında koalisyon partilerine verilen desteğin düşmesine katkıda bulunan birlik izlenimini güçlendirmek istiyor.