American Express'in kârı tahminleri aştı
American Express'in ilk çeyrek kârı, Wall Street tahminlerini aştı. Net kar 2,44 milyar dolar olurken, gelirler yüzde 11 artışla 15,8 milyar dolara yükseldi.
CEO Stephen Squeri yaptığı açıklamada, "Yüksek harcama yapan, yüksek kredi kalitesine sahip müşterileri franchise'a çekmeye devam ediyoruz" dedi.
AmEx kartları ve diğer ödeme ürünlerindeki işlem değerlerini temsil eden faturalandırılmış iş, ilk çeyrekte %6 artışla 367 milyar dolara yükseldi.
AmEx ilk çeyrekte 1,3 milyar dolar karşılık ayırırken, bu rakam bir önceki yıl 1,1 milyar dolardı.
Şirket yaptığı açıklamada, yılın tamamı için %9 ila %11 arasında gelir artışı beklentisini ve hisse başına 12,65 ila 13,15 dolar arasında kâr tahminini koruduğunu belirtti.