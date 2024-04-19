American Express'in kârı tahminleri aştı

CEO Stephen Squeri yaptığı açıklamada, "Yüksek harcama yapan, yüksek kredi kalitesine sahip müşterileri franchise'a çekmeye devam ediyoruz" dedi.

AmEx kartları ve diğer ödeme ürünlerindeki işlem değerlerini temsil eden faturalandırılmış iş, ilk çeyrekte %6 artışla 367 milyar dolara yükseldi.

AmEx ilk çeyrekte 1,3 milyar dolar karşılık ayırırken, bu rakam bir önceki yıl 1,1 milyar dolardı.

Şirket yaptığı açıklamada, yılın tamamı için %9 ila %11 arasında gelir artışı beklentisini ve hisse başına 12,65 ila 13,15 dolar arasında kâr tahminini koruduğunu belirtti.