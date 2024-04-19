ECB Başkanı Lagarde'dan 'enflasyon' yorumu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi enflasyonunun daha da düşebileceğini ve Avrupa Merkez Bankası'nın uzun süredir devam eden fiyat artışı kriterlerinin karşılanması halinde faiz oranlarını düşürebileceğini söyledi.

Bankanın en son yönlendirmesini tekrarlayan Lagarde, "Aynı zamanda, Yönetim Konseyi belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyor. Enflasyon görünümüne yönelik riskler iki yönlüdür" dedi.

Lagarde, "Yukarı yönlü riskler arasında jeopolitik gerilimlerin artmasının yanı sıra daha yüksek ücret artışı ve kâr marjlarının beklenenden daha dirençli olması yer alıyor" diye konuştu.