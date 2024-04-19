Fitch, Türkiye paneli düzenleyeceğini duyurdu

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini ve bunun Türk şirket, banka, banka dışı finansal kuruluş ve uluslararası kamu finansmanı sektörleri üzerindeki etkilerini tartışmak üzere 24 Nisan'da bir panel düzenleyeceğini duyurdu.

Panel Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Fitch, Türkiye'nin "B" olan kredi notunu 8 Mart'ta "B+"ya çıkarılırken, görünüm de "durağan"dan "pozitif"e revize etmişti.

Panel'de yer alacak konuşmacılar şöyle:

- Erich Arispe Morales, Kıdemli Direktör, Türkiye Birincil Ülke Analisti

- Lindsey Liddell, Fitch Gelişmekte Olan Piyasa EMEA Banka Derecelendirmeleri Başkanı

- Ahmet Kılınç, Fitch Ratings Bankalar Direktörü

- Nilay Akyıldız, Uluslararası Kamu Finansmanı Derecelendirmeleri Direktörü

- Levent Topcu, Banka Dışı Finansal Kurumlar Derecelendirmeleri Direktörü

- Paul Lund, Fitch'in EMEA Endüstriyel Derecelendirme Grubu Başkanı

Borsa İstanbul'a 'Fitch' desteği

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kaybederek 9431 puandan başladı. Negatif tarafta hareket eden Borsa İstanbul, Fitch'in 24 Nisan'da Türkiye toplantısı gerçekleştireceği haberinin ardından değer kazancına yöneldi. Bankacılık endeksindeki artış yüzde 5'in üzerine kadar çıktı.

9420 - 9714 bant aralığında hareket eden endeks, gün sonunda yüzde 1,77 artışla 9693 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 1,22 azalış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 5,08 ve yüzde 1,45 yükselişle işlem gördü.