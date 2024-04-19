Piyasalar risklerle 'diken' üstünde: Peki, beklenti ne?

Şenay ZEREN

Ortadoğu'da tansiyonun yeniden yükselmesiyle küresel piyasalar hareketlendi ve jeopolitik riskler yeniden fiyatlanmaya başlandı. Dünya borsa endeksleri geriledi; petrol fiyatları endişelerle yükseldi. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla dolar, Japon Yeni, İsviçre Frangı ve altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti.

ABD'li kaynaklara göre İsrail, İran’ın geçen hafta sonu gerçekleştirdiği saldırısının ardından sabahın ilk saatlerinde misilleme başlattı. Ancak saldırının sembolik olduğuna yönelik izlenim oluşması ve İran’ın saldırının boyutunu büyütmemeye yönelik yaptığı açıklamalarla piyasalar denge arayışına yöneldi. Uzmanlar, piyasalarda çok sert hareketler beklemediklerini söylerken; günün ikinci yarısında piyasaların normalleşebileceğine dikkat çekti.

Petrol fiyatları yeniden 90 doları aştı

Ortadoğu'da risklerin tırmanmasıyla petrol fiyatlarında yükseliş ilk tepki olarak yüzde 3,5’in üzerinde kadar çıktı ve Brent petrolün varil başına fiyatı 90 doları aştı.

Brent petrol fiyatı, saat 11.13 itibarıyla yüzde 0,11 artışla 87,26 dolardan işlem gördü.

Altında tüm zamanların zirvesi

Riskten kaçan yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altın fiyatları tarihi zirvesini yeniledi. Altının ons fiyatı, zirvesini 2417 dolara çekerken; şu sıralarda saldırı öncesi seviyelere döndü ve yüzde 0,09 primle 2381 dolarda hareket ediyor.

Gram altın fiyatı ise, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi rekorunu 2552 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,51 artışla 2496 liradan alıcı buluyor.

Dolar endeksinde tepki sınırlı kaldı

Güvenli liman olan dolar, İsrail'in İran'a saldırdığı haberlerinin ardından güçlenirken, sonrasında kazançlarını geri verdi. 106,35 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi, daha sonra düşüşe geçti ve saat 11.04 itibarıyla yüzde 0,08 kayıpla 106,06 seviyesine geriledi.

Dolar/TL tarihinde ilk kez 33'ün üzerini gördü

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,4963 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,5981 TL'den başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte Asya piyasalarında, tarihinde ilk kez 33 TL'nin üzerini test etti ve 33,0938 TL'ye kadar yükseldi. Dolar, saat 10.57 itibarıyla yüzde 0,39 yükselişle 32,5991 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da sığ piyasada 35,3900 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,28 artışla 34,8311 TL'de bulunuyor.

Borsa İstanbul'dan negatif tepki

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kaybederek 9431 puandan başladı. 9420 - 9488 bant aralığında hareket eden endeks, saat 11.07 itibarıyla yüzde 0,84 kayıpla 9444 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 1,22 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,55 ve yüzde 0,59 düşüşle işlem gördü.

Bitcoin fiyatları sert geriledi

Bitcoin, Ortadoğu'da risklerin yükselmesinin ardından 60 bin doların altını gördü. Lider kripto para birimi, saldırının ardından doların yükselmesiyle Asya seansında yüzde 5,6'dan fazla geriledi ve 59 bin 961 dolara kadar düştü.

Bitcoin saat 11.30 itibarıyla ise, yüzde 1,69 primle 42 bin 462 dolardan işlem gördü; haftalık değer kaybı yüzde 9'a yaklaştı.

Riskler sürekli masada kalacak

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

İsrail’in İran’a misilleme saldırısı, Asya seansında hacimsiz saatlerde olmasının etkisiyle tüm fiyatlamalarda anlık çok sert oynaklık yaşandı. Adından ise, bu hareketlerin hızlı bir şekilde geri verildiğini izledik. Tabii İran-İsrail olaylarının ne yöne evrileceğini kestirmek çok zor. En azından net olarak şunu söyleyebiliriz; bu gelişmeler büyük bir savaşa dönmese de, riskler sürekli olarak masada kalacaktır ve bu olaylar dönem dönem piyasaya servis edilecektir. Bu nedenle, uzun dönemler boyunca jeopolitik konular sürekli önümüze gelecek ve piyasalarda istedikleri oynaklığı yaratacaklardır.

Teknik seviye bazlı piyasa görüşü daha sağlıklı

Anlık haber akışına bağlı piyasa fiyatlamasında, bir pozisyon almak genellikle risklidir. Çünkü gelebilecek pozitif veya negatif bir cümle dahi, piyasalarda çok sert oynaklığına neden olur. Bu nedenle böyle süreçlerde teknik seviye bazlı bir piyasa görüşü daha sağlıklı olacaktır.

Benim çok uzun süredir petrol ile ilgili yukarı görüşüm mevcut. Bu görüşümü sürdürmeye devam ediyorum. Hem jeopolitik riskler hem de teknik açıdan yukarı potansiyel mevcut gözüküyor. Petrol fiyatlarında yaşanacak kısa düşüşlerin piyasaya alım fırsatı vermesini beklerim. Petroldeki yükselişler enflasyon beklentilerini de artıracağı için ABD 10 yıllık faizi güçlü durmaya devam edecektir. Faizdeki güçlü görünüm ise, riskli varlıklar için baskı unsuru olmaya devam edecektir. Bu nedenle majör borsalarda (Dax, Nasdaq, S&P gibi) genel itibarıyla aşağı beklentim devam ediyor. Bu borsalarda yaşanacak kısa vadeli yükselişlerin satış fırsatı vermesini beklerim.

Altında görünüm yukarı

Altın tarafında da yukarı görünüm sürüyor. Fakat burada gün içerisinde 40-50 dolar yükseliş ve düşüşler yaşanıyor. Özellikle kaldıraç ile yapılan işlemlerde büyük risk mevcut. Teknik açıdan 2360, 2300 gibi önemli destekleri izliyorum. Bu seviyeler üzerinde kaldığı sürece bir sürede daha her düşüşte hızlı bir şekilde alım talebi gelecektir. Buna ek olarak, dolar kurunda yukarı potansiyelin sürmesi nedeniyle gram altında da yukarı görünümün devam etmesini bekliyorum.

BIST'te kısa vadeli hareketleri değerlendirmek sağlıklı değil

Küresel bazda yaşanan bu gelişmelerin BIST100 üzerinde net bir etki yapmadığını görmekteyiz. Bu hafta kısmi düşüşler izliyoruz. Türkiye’de yüksek enflasyon beklentileri devam edecektir. Bu nedenle insanlarda getiri arayışı sürecektir. Bu durum borsadaki düşüşlerin alım talebi yaratmasına neden olacaktır. Kısa vadeli hareketleri değerlendirmek sağlıklı olmayacaktır. Burada 8700-8600 bandı üzeri kalınmasını teknik açıdan pozitif görürken, bu bölgeye doğru düşüşlerin alım talebini artırmasını beklerim.

Gelecek hafta açılışı olumsuz olabilir

Eda Karadağ - Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı

Bugün jeopolitik riskler sebebiyle piyasaların keyfi pek yok. Hafta sonu, olası yeni haber akışları, gelecek hafta açılışını da olumsuz etkileyebilir.

BIST 100 endeksi için yatırımcılar hafta sonu riskini almak istemezse, bugün alımlarda zorlanmasına neden olabilir. Bu nedenle güçlü bir görünüm, bugün özelinde beklenmiyor. Teknik anlamda, bu hafta 9420-9823 puan aralığında seyir izleyen, endekste 9400 puan altına doğru bir kırılım geri çekilmelerin devam etmesine neden olabilir. Olası böyle bir düşüş yaşanması durumunda 9200-9300 bölgesi gündeme gelecektir. Yukarıda, yeniden kuvvetlenmesi için 9500-9600 bandının üzerinde kapanışlara ihtiyaç bulunuyor. Bunun oluşması durumunda endekste yükselişin sürmesi beklenebilir ve yeni rekorları da beraberinde getirebilir. Riskler sebebiyle kısa vadede hızlı bir yükselişte zorlanabileceğini değerlendiriyorum. Haftaya içeride TCMB haftası olacak. Yeni haftaya başlarken, jeopolitik risklerin seyri ve TCMB’ye dair beklentiler, yurt içi piyasaların seyrini etkilemeye devam edebilir.

Altında yukarı yönlü potansiyel korunuyor

Ons altın içinse Fed ile ilgili beklentiler ve jeopolitik riskler belirleyici oluyor. Hafta içerisinde Fed üyelerinin konuşmaları, faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden oldu. Eylül ayı için ihtimaller daha güçlü olurken, bu durum piyasalarda zaman belirsizliğinin yine de sürmesine neden oluyor. Ancak ons altın, Fed’in bir şekilde bu sene faiz indireceğine emin bir şekilde, yukarı yönlü potansiyelini korumaya devam ediyor. Kısa vadede geri çekilmeler görülmesine karşın sınırlı kaldığı izlenmekte.

Son günlerde, jeopolitik risklerin artması da, yatırımcıların güvenli liman aramasına neden olunca, ons altına yönelik talepte artmaya başladı. Riskler arttıkça, bu yükselişin sürmesine yol açabilir. 2400 dolar seviyesinin üzerinde yeni rekorlarda gelebilir. Bu nedenle bu süreçte ons altında da oynaklığın devam etmesini ve geri çekilmelerde sınırlı kalmasını bekliyorum.

Piyasalarda neler yaşandı?

Vahap Taştan - Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Yönetmeni

İsrail’in İran’a saldırıda bulunması yeni bir misilleme endişesini de haklı çıkardı. Altın ve petrol fiyatlarında gece saatlerin sıçramalar olsa da şu saatlerde normalleşme görülmekte. Asya piyasaları ise kayıplarını telafi edebilmiş değil.

Borsa İstanbul'da bu seviyeler önemli

Borsa İstanbul'da açılış İran-İsrail gerilimi nedeniyle zayıf olabilir; fakat 9450-9500 üzerindeki tutunma devam ediyor. TCMB verilerine göre, bayram öncesi haftada artan yabancı ilgisi geri çekilmede BİST’i ana desteklerde tutabilir ki burada da 9450 ve 9250 kritik seviyelerimiz. BİST100’de teknik olarak 9450, 9260 ve 9000 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9700, 9850 ve 9980 direnç olarak takip edilebilir.