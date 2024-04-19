Haftanın Stratejisi: Riskler arttığında portföy sepetleri nasıl değiştirilmeli?

Şenay ZEREN

Nasıl Bir Ekonomi youtube kanalımızda yayınlanan 'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin oldu.

Küresel piyasalar, Borsa İstanbul, dolar/TL, Euro/TL ve altın fiyatları ile ilgili beklentilerini paylaşan Sezgin, jeopolitik risklerin yüksek olduğu bu zamanlarda yatırımcıların nasıl hareket edeceğine yönelik tavsiyelerde bulundu ve portföylerin nasıl şekillendirilmesi gerektiğini de anlattı.

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Sezgin, Finansal okuryazarlık bölümümüzde ise, 'Dolar endeksi nedir, nasıl hesaplanır? sorunusu değerlendirdi.

Nilüfer Sezgin, 'Jeopolitik riskler arttığında portföy sepetleri nasıl değiştirilmeli?' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Jeopolitik risklerin yükseldiği ve ne yönde gelişeceğinin de çok kestirilemediği dönemlerde riskli varlıklarda oynaklıklar artar. Bu süreçte, hisse senedi piyasalarının aleyhinde bir rüzgâr olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın altın da aslında riskli bir enstrümandır, oynaklığı yüksektir. Ancak, jeopolitik ortamlar altın için biraz farklı yorumlanmalı. Altını bu dönemlerde, fiyatına bakmadan korunma aracı olarak portföylerde bulundurmak iyi bir tercih olabilir.

Yılın kalanında TL lehine bir konjonktür görüyoruz ve TL ağırlıklarını artırdık. Ama jeopolitik gerginlik ortamı, korunma olarak döviz tarafında bir miktar pozisyonlanmanın iyi olabileceğini gösteriyor.

Bunun yanında, hiç taşınmıyorsa petrol de korunmak açısından pozisyonlarda düşünülebilecek bir enstrüman olabilir ve geri çekilmeler değerlendirilebilir."