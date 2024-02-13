Atlanta Fed Başkanı Bostic'ten faiz indirimi mesajı
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimlerine ilişkin konuştu. Bostic, ülkede faizlerin muhtemelen yaza kadar gerçekleşmeyeceğini belirtti.
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Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nin politika kararları üzerinde oylama yapacak.
CNN'e özel bir röportajan veren Bostic, şu anda yüzde 3 civarında olan ülke enflasyon oranının 2024 sonuna kadar yüzde 2’ye yakın olacağı öngörüsünde bulundu.
Bostic, faiz indirimlerine ilişkin "Bu bakış açısıyla, ilk hamlenin gerçekten yaz aylarında geleceğini görüyorum" dedi.
ABD’de faiz oranları 23 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.