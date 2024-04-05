Avrupa, yer altı doğal gaz depolarını doldurmaya yöneldi
Avrupa, yeraltı gaz depolama tesislerinde kış çekişinden yaz enjeksiyonuna geçti. Geçiş 1 Nisan'da yüzde 58,34 seviyesinde gerçekleşti. 2023'te geçiş 4 Nisan'da yüzde 55,54 seviyesinde gerçekleşmişti.
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Gas Infrastructure Europe'un raporuna göre, Avrupa'daki mevcut ortalama UGS doluluk oranı dün itibariyle yüzde 59,44'e ulaşarak son beş yılın aynı tarihlerdeki ortalamasının 17 puan üzerine çıktı. Mevcut stok seviyeleri yine rekor seviyelerde.
Avrupa LNG terminalleri Mart 2024'te ortalama yüzde 50 verimlilikle çalıştı. Nisan ayının başından bu yana ortalama yükleri yüzde 48 oldu.