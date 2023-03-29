Biden: Bankacılık krizi için yapacaklarımız henüz bitmedi

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin mevcut yetkililerle bankacılık krizini çözmek için mümkün olan her şeyi yaptığını ancak konuyla ilgili hala yapılacak şeylerin olduğunu söyledi.

Yaşanan krize yanıt olarak yasal bazı düzenlemelerinde yapılması gerektiğinin altını çizen Biden, bunun için çaba gösterdiklerini ancak yasal düzenlemenin bölünmüş Kongre'den geçmesinin zor olacağını ifade etti.