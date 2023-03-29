Biden: Bankacılık krizi için yapacaklarımız henüz bitmedi
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı bir açıklamada, Silicon Valley Bank'ın iflası ile başlayan ve 3 bankanın iflasına yol açan 'bankacılık krizi' hakkında mümkün olan her şeyi yaptıklarını ancak yapılacak şeylerin henüz bitmediğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin mevcut yetkililerle bankacılık krizini çözmek için mümkün olan her şeyi yaptığını ancak konuyla ilgili hala yapılacak şeylerin olduğunu söyledi.
Yaşanan krize yanıt olarak yasal bazı düzenlemelerinde yapılması gerektiğinin altını çizen Biden, bunun için çaba gösterdiklerini ancak yasal düzenlemenin bölünmüş Kongre'den geçmesinin zor olacağını ifade etti.
Biden, "Yönetim olarak yapmamız gerekeni yaptık. İşlerin yoluna girdiğine inanıyorum. Piyasalar yanıt veriyor gibi görünüyor." dedi.
Yönetiminin bankacılık sektöründeki stresi gidermek için kongre eylemi dışında tek taraflı hamlelerini tüketip tüketmediği sorusuna ise Biden "Hayır, henüz bitmedi. Çok yakından izliyoruz. Bence ekibim bunu çok iyi halletti." ifadelerini kullandı.