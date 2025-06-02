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ABD'de inşaat harcamaları geriledi

ABD'de inşaat harcamalarının hızı nisan ayında düştü; bu inşaata yatırılan fonların azaldığı ikinci ay oldu.

Haber Merkezi
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ABD'de inşaat harcamaları geriledi
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ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, inşaat harcamaları nisan ayında yıllık 2,162 trilyon dolardan yüzde 0,4 azalarak 2,152 trilyon dolara indi. Ekonomistler yüzde 0,2'lik bir artış öngörüyordu.

Özel sektörde inşaat harcamaları nisan ayında yüzde 0,7 düşerek yıllık 1,639 trilyon dolara geriledi. Özel konut inşaatı yüzde 0,9 düşerek yıllık 892,8 milyar dolara ve diğer özel sektör binaları yüzde 0,5 düşerek yıllık 746 milyar dolara geriledi.

Kamu sektöründeki inşaat nisan ayında yüzde 0,4 artarak yıllık 513,5 milyar dolarlık bir orana ulaştı. Otoyol inşaatına yapılan harcamalar yüzde 0,5 artarak yıllık 146,3 milyar dolarlık bir orana ulaştı.

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