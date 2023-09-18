BIS'ten yatırımcılara 'belirsizlik' uyarısı



Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements-BIS), yatırımcıları küresel faiz oranlarındaki uzun süreli öngörülemezliğe ve finansal sistemdeki artan baskılara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

BIS, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kalmaya devam etmesi ve Fed, ECB gibi büyük merkez bankalarının borçlanma maliyetlerini mevcut yüksek seviyelerde tutmalarını gerektirmesi olasılığının hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

BIS'in para ve ekonomi birimi başkanı Claudio Borio yaptığı açıklamada, "Finansal piyasaların gördükleri ile merkez bankalarından gelen iletişim arasında hala bazı farklılıklar olduğu açık" dedi.

Borio, arka arkaya yaşanan krizlerin dünyanın bazı bölgelerinde faizleri sıfırın altındaki seviyelere ittiği ve ardından son 18 ayda hızlı artışların yaşandığı öngörülebilirlik yıllarının ardından, merkez bankalarının yöneliminin artık kesin olmadığını söyledi.

Borio, "Enflasyonun beklenenden daha inatçı olma riski göz ardı etmememiz gereken bir şey. Bu nedenle, bu varsayıma (faizlerin hızla düşeceği) dayanan iş modelleri, ticaret stratejileri mevcut koşullara karşı özellikle kırılgan" diye konuştu.

Ayrıca, yüksek borçlanma maliyetlerinin yarattığı baskının işletmeleri ve ipotek borçlularını baş edemez hale getirebileceği ve bankalar ve diğer kredi verenler için kredi kayıplarına neden olabileceği uyarısı da yapıldı.

Borio, dünya genelinde bazı emlak piyasalarında bazı istikrar işaretleri görülse de, hem bu piyasalarda hem de diğer sektörlerde yaşanan kredi kayıplarının ekonomiler zayıfladıkça sorun yaratmaya devam edeceği tahmininde bulundu.

BIS raporu ayrıca, ABD faiz oranlarının olduğundan daha düşük kalacağına dair bahis oynayan finans sektörünün yüksek kaldıraçlı bölümleri üzerindeki etkiye ilişkin endişeleri de yineledi.