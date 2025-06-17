BOJ faizi değiştirmedi, tahvil alımını azaltmayı yavaşlattı

Japonya Merkez Bankası bugün yaptığı para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu ve gelecek mali yıldan itibaren tahvil alımlarını azaltma hızını yavaşlatma kararı alarak para politikasını normalleştirme konusunda temkinli hareket etmeyi tercih ettiğinin sinyalini verdi.

Merkez Bankası, salı günü sona eren iki günlük politika toplantısında, beklendiği gibi, kısa vadeli faiz oranlarını oybirliğiyle yüzde 0,5'te tuttu.

Ayrıca Mart 2026'ya kadar devam eden mevcut tahvil azaltma planında herhangi bir değişiklik yapmama kararı aldı ve gelecek yıl Nisan ayından sonra yeni bir plan ortaya koydu.

BOJ, 2026 mali yılı planı kapsamında aylık tahvil alımlarını her çeyrekte 200 milyar yen azaltacak ve böylece alımların boyutu Mart 2027'ye kadar yaklaşık 2 trilyon yene düşecek.

BOJ ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz kararı ile birlikte açıkladığı aylık raporunda, Japon ekonomisi için değerlendirmelerini değiştirmedi, "Japon ekonomisi ılımlı şekilde toparlanıyor" ifadelerini tekrarladı.

Enflasyon bekleyişlerinin de ılımlı şekilde yükseldiğini ifade eden BOJ, "Enflasyon beklentileri yükseldi. İthal fiyatlarda yaşanmış artışın ve gıda fiyatlarında son dönemdeki artışların etkilerinin hafiflemesi bekleniyor" dedi

Banka, küresel ticaret politikalarının nasıl gelişeceği ve yurt dışı ekonomik faaliyetlerin bunlara nasıl tepki vereceği son derece belirsiz olduğunu da vurguladı.

Yapılan değerlendirmede, ticaret politikalarının finans ve döviz piyasaları üzerindeki etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtildi.