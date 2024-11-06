  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. BRICS için tek para birimi mümkün mü? Kremlin'den açıklama geldi
Takip Et

BRICS için tek para birimi mümkün mü? Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS bünyesinde tek bir para biriminin oluşturulmasının şu an mümkün olmadığını, ancak alternatif bir ödeme sistemi üzerine çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BRICS için tek para birimi mümkün mü? Kremlin'den açıklama geldi
Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlenen "Bilgi" isimli forumda konuştu. Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin oldukça verimli geçtiğini belirten Peskov, "Çok sayıda misafirle, çok önemli müzakereler sonucunda çok önemli sonuçlar elde edildi. Bu hem ülkemiz hem de BRICS ile ilgilenen tüm ülkeler için geçerli." dedi.

Tek para birimi gündemde mi?

Peskov, zirvede finans ve ekonomi alanındaki işbirliğinin de gündemde olduğuna işaret ederek, "BRICS nezdinde tek bir para biriminin yaratılması hakkında herhangi bir önemli konuşma oldu mu? Hayır, olmadı. Bu, şu anda pek mümkün değil." diye konuştu.

Alternatif bir ödeme sistemi kurulmasına yönelik tüm ülkelerin "henüz" işbirliğine hazır olmadığını belirten Peskov, "Öte yandan, bütün ülkeler, dünyanın rezerv para birimi ABD doları bize karşı politik bir araç olarak kullanılmaya başlandığında ya da SWIFT ödeme sistemi dünyadaki devletlerden birini bastırma girişimlerinde bir araç olarak kullanılmaya başlandığında bunun herkesin başına gelebileceğini anlıyorlar." ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu anlayış nedeniyle ülkelerin alternatif bir ödeme sistemi konusunda daha fazla çalışma yapmaya başladığını söyledi.

Borsa İstanbul Trump'ın seçilmesiyle dünyanın en çok yükselen endeksi olduBorsa İstanbul Trump'ın seçilmesiyle dünyanın en çok yükselen endeksi olduBorsa Haberleri

 

Ahmet Özer'in tutukluluğuna itirazda kararAhmet Özer'in tutukluluğuna itirazda kararGündem

 

Küresel Ekonomi
Fed ve enflasyon üzerinde Trump baskısı arttı
Fed ve enflasyon üzerinde Trump baskısı arttı
Almanya, Trump tarifelerine hazırlanırken, Avrupa ve Euro için kötü haber!
Almanya, Trump tarifelerine hazırlanırken, Avrupa ve Euro için kötü haber!
ABD'de mortgage başvurularında düşüş, faiz oranında artış sürüyor
ABD'de mortgage başvurularında düşüş, faiz oranında artış sürüyor
Almanya'da imalat siparişleri beklentilerin üzerinde arttı
Almanya'da imalat siparişleri beklentilerin üzerinde arttı
Trump, Fed ve ECB'yi tetiklerken borsada ralli uzayabilir!
Trump, Fed ve ECB'yi tetiklerken borsada ralli uzayabilir!
Donald Trump, ABD'lilere hangi ekonomik vaatleri sundu?
Donald Trump, ABD'lilere hangi ekonomik vaatleri sundu?