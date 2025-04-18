Çin, ABD'den LNG ithalatını durdurdu

Financial Times'a göre, nakliye verileri, Teksas Corpus Christi'den 69.000 tonluk bir tankerin 6 Şubat'ta Çin'in Fujian eyaletine ulaşmasından bu yana iki ülke arasında hiçbir LNG sevkiyatının gerçekleşmediğini ortaya koydu.

Çin'e gidecek olan ikinci bir gemi, Pekin'in 10 Şubat'ta ABD LNG'sine yüzde 15 gümrük vergisi uygulamasından önce varamayınca Bangladeş'e yönlendirildi.

Tarife şimdi yüzde 49'a yükseltildi ve ABD gazını Çin pazarından etkili bir şekilde fiyatlandırdı.

ABD LNG'sinin şu anda dondurulmuş olması, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde bir yıldan fazla süren benzer bir duraklamayı yansıtıyor.

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi'nde gaz uzmanı olan Anne-Sophie Corbeau, “Uzun vadeli sonuçları olacaktır. Çinli LNG ithalatçılarının yeni bir ABD LNG kontratı yapacağını hiç sanmıyorum” dedi.