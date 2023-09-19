Çin Afrika'ya kredi musluğunu kıstı

Çin'in Afrika'ya verdiği devlet kredileri geçen yıl 1 milyar doların altına düşerek yaklaşık yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi.

Boston Üniversitesi Küresel Çin Girişimi'nin verilerine göre, kredilerdeki düşüş, birçok Afrika ülkesinin borç krizleriyle mücadele ettiği ve Çin'in kendi ekonomisinin zorluklarla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi.

Boston Üniversitesi'nin Afrika'ya Çin Kredileri Veri Tabanı, Çinli kredi kuruluşlarının 2000'den 2022'ye kadar Afrika'ya 170 milyar dolar sağladığını tahmin etmekte.

Ancak krediler 2016'daki zirveden bu yana keskin bir düşüş gösterdi. 2021'de toplam 1,22 milyar dolar değerinde sadece 7 kredi anlaşması imzalandı. Geçen yıl toplam 994 milyon dolar değerinde 9z kredi anlaşması imzalanarak 2004'ten bu yana Çin'in verdiği en düşük kredi seviyesi kaydedildi.