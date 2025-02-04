Çin, Google hakkında soruşturma başlattı

Soruşturmaya ilişkin duyuru, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Çin mallarına uygulanan yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinden dakikalar sonra geldi.

İdare, Google'ın ülkenin tekelcilik karşıtı yasasını ihlal ettiğinden şüphelenildiğini ve yasaya uygun olarak şirket hakkında bir soruşturma başlattığını söyledi. Soruşturma hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Google'ın arama motoru gibi ürünleri Çin'de engelleniyor, ancak Google ülkedeki reklamcılar gibi yerel ortaklarla çalışıyor.