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Çin, Google hakkında soruşturma başlattı

Çin'in rekabet kurulu olan Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresia Alphabet'in Google'ı hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Çin, Google hakkında soruşturma başlattı
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Soruşturmaya ilişkin duyuru, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Çin mallarına uygulanan yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinden dakikalar sonra geldi.

İdare, Google'ın ülkenin tekelcilik karşıtı yasasını ihlal ettiğinden şüphelenildiğini ve yasaya uygun olarak şirket hakkında bir soruşturma başlattığını söyledi. Soruşturma hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Google'ın arama motoru gibi ürünleri Çin'de engelleniyor, ancak Google ülkedeki reklamcılar gibi yerel ortaklarla çalışıyor.

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