Çin'de "Hizmet PMI" eşik değer 50'nin üstüne çıktı

Çin'de, Caixin/S&P Küresel Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), Aralık ayındaki 48'den Ocak ayında 52,9'a yükseldi.

Dört ayın ardından eşik değer 50'nin üzerine çıkan "Hizmet PMI", Çin'de hizmet sektörüne dair faaliyetlerdeki daralmanın sona erdiğine dair sinyaller verdi.

Çin'de pandemi kıstılamalarının hızla kaldırması ve ardından enfeksiyonların beklenenden daha hızlı zirve yapması, özellikle bir haftalık Çin yeni yılı tatilli süresince hizmetlere olan talebi artırdı.

Bu yılki kutlamalar, 3 yıldır Çin'de herhangi bir pandemi kısıtlaması olmadan yapılan ilk kutlamalardı.

Bununla birlikte, Çin'de uzun süreli sıfır-COVID politikasının tamamen rafa kaldırılmasının ardından firmalar, önümüzdeki 12 ay için toparlanma umutları konusunda hala iyimserler.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Zhe Wang, "Beklentileri iyileştirmek, güveni yeniden tesis etmek, geliri artırmak, tüketimi artırmak ve iç talebi canlandırmak öncelikler arasında olacak" dedi.