Çin’de iç tüketim istikrarlı büyümesini sürdürüyor
Çin’de ekim ayında tüketici mallarının perakende satışının yıllık bazda yüzde 6,5 arttığı açıklandı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında tüketici mallarının perakende satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5, bir önceki aya kıyasla 1,9 puan yükseldi.
CGTN Türk'ün haberine göre, "Hizmet tüketiminde hızlı büyümenin sürdüğünü yansıtan verilere göre, ocak-ekim döneminde hizmet perakende satışı yıllık bazda yüzde 19 arttı. Ekim ayında kutlanan Güz Ortası Festivali ve Milli Bayram’ın teşvikiyle, turizm ve ilişkili sektörlerde tüketimin toparlandığı bildirildi.
Veriler ayrıca, çevrim içi satışın toplam tüketimdeki payının yükseldiğini de gösteriyor. E-ticaret platformlarında canlı yayınlarla gerçekleştirilen alışverişin hızla artmasıyla, ocak-ekim döneminde ülke genelinde gerçekleştirilen çevrim içi perakende satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak, tüketici mallarının toplam perakende satışının yüzde 26,7’sini oluşturdu.