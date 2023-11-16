Çin’de iç tüketim istikrarlı büyümesini sürdürüyor

CGTN Türk'ün haberine göre, "Hizmet tüketiminde hızlı büyümenin sürdüğünü yansıtan verilere göre, ocak-ekim döneminde hizmet perakende satışı yıllık bazda yüzde 19 arttı. Ekim ayında kutlanan Güz Ortası Festivali ve Milli Bayram’ın teşvikiyle, turizm ve ilişkili sektörlerde tüketimin toparlandığı bildirildi.

Veriler ayrıca, çevrim içi satışın toplam tüketimdeki payının yükseldiğini de gösteriyor. E-ticaret platformlarında canlı yayınlarla gerçekleştirilen alışverişin hızla artmasıyla, ocak-ekim döneminde ülke genelinde gerçekleştirilen çevrim içi perakende satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak, tüketici mallarının toplam perakende satışının yüzde 26,7’sini oluşturdu.