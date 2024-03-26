Çin’de sanayi sektörü yüzde 7 büyümeye imza attı

Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı’ndan verilen bilgilere göre, bu yılın ilk iki ayında belirli büyüklüğe sahip sanayi kuruluşlarının katma değeri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artış gösterdi ve sanayi yatırımları yüzde 9,4 oranında yükseldi.

Çin Genel Gümrük İdaresi’nin verilerine göre, yılın ilk iki ayında Çin’in sanayi sektöründe gerçekleştirilen dış ticaret hacmi, dolar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı. Yüksek teknolojiye sahip imalat sektörünün katma değeri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak, üç ay üst üste büyümesini hızlandırdı.