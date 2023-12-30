Çin’den 209 milyar dolarlık cari fazla

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Eylül 2023 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 9 ayda 209 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde dış ticarette 454,4 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 168,4 milyar dolar açık, yatırımlarda 10,8 milyar dolar fazla ve cari transferlerde 87,7 milyar dolar açık kaydedildi. Cari işlemler fazlasının gayrısafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 1,6 oldu.

2022 yılı GSYH rakamını revize etti

Öte yandan Çin, 2022 yılına ait Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) rakamını da nihai hesaplamanın ardından düzeltti.

Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'de 2022'de GSYH'nin 120,4 trilyon yuan (yaklaşık 17,01 trilyon dolar) olduğunu bildirdi.

Düzeltmenin ardından GSYH, ilk hesaplamaya göre 548,3 milyar yuan azaldı. Yüzde 3 olarak açıklanan yıllık büyüme oranı ise sabit kaldı.

Çin'de yıllık GSYH, ilk hesaplamanın ardından müteakip yılın sonunda doğrulama için bir kez daha hesaplanıyor. Doğrulama sürecinde yıllık istatistiki veriler, nihai bütçe hesapları ve bakanlıklara ait idari kayıtlar dikkate alınıyor.