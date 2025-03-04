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Çin’den ABD’ye vergi misillemesi

Çin, ABD'den ithalat edilen bazı ürünlere yüzde 10-15 ek vergi getirdi.

Haber Merkezi
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Çin’den ABD’ye vergi misillemesi
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ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergisini yüzde 10'dan 20'ye çıkarma kararının ardından Çin, ABD'den ithal edilen başta tarım ürünleri ve et türleri olmak üzere birçok ürüne yüzde 10 ila 15 ek vergi getirme kararı aldığını duyurdu.

Soyadan kırmızı ete birçok ithal ürüne yüzde 15 ek vergi

ABD Başkanı Donald Trump, dün, ülkeye gelen fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları nedeniyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu. ABD'nin bu hamlesine Çin'den kısa sürede bir misilleme geldi.

Çin, tavuk, domuz eti, soya ve sığır eti gibi temel ABD çiftlik ürünlerinin ithalatına yüzde 15'e kadar ek gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda tarifelerin 10 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi. Söz konusu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerinin ithalatına uygulanan tarifeleri genel olarak yüzde 20'ye çıkarma emrini takip ediyor.

ABD'de yetiştirilen tavuk, buğday, mısır ve pamuk ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi uygulanacağı belirtilirken, sorgum, soya fasulyesi, domuz eti, sığır eti, deniz ürünleri, meyve, sebze ve süt ürünlerine uygulanan gümrük vergisi yüzde 10 artırılacak.

Uygulamanın 10 Mart'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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