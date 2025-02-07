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Çin'in döviz rezervleri ve altın varlıkları arttı

Çin'in döviz rezervleri, dolar endeksinin zayıflamasıyla aralık ayında düştükten sonra ocak ayında yeniden yükseldi.

Haber Merkezi
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Çin'in döviz rezervleri ve altın varlıkları arttı
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Çin Merkez Bankası (PBoC), ülkenin döviz rezervlerinin Ocak ayı sonu itibarıyla 6,68 milyar dolar artarak 3 trilyon 209 milyar dolara çıktığını açıkladı. Bu analistlerin 3,2 trilyon dolar tahmininin az üzerinde gerçekleşmeye işaret etti.

Veriler ayrıca PBoC'un Ocak ayında altın varlıklarını Aralık ayındaki 73,29 milyon onsa kıyasla üçüncü ay artırarak 73,45 milyon onsa çıkardığını gösterdi.

Altın rezervlerinin döviz karşılığı da 191,3 milyar dolardan 206,5 milyar dolara yükseldi.

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