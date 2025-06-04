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AB Komisyonu: Bulgaristan Euroya geçmeye hazır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2007 yılından beri AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında Euroya geçmeye hazır olduğu bildirdi.

Haber Merkezi
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AB Komisyonu: Bulgaristan Euroya geçmeye hazır
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AB Komisyonu tarafından, Euro para birimini kullanmayan Birlik üyesi ülkelerin Euro Bölgesi'ne katılımına hazırlık seviyelerinin değerlendirildiği yakınlaşma (Convergence) raporu yayımlandı.

Bulgaristan'ın, Euro Bölgesi'ne katılım sürecinde ilerleme gösterdiği belirtilen raporda, "AB Komisyonu, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçmeye hazır olduğu sonucuna vardı." ifadesine yer verildi.

Raporda, Bulgaristan'ın avroya geçiş için gereken kriteri yerine getirdiği, ülkenin Euroya geçmesiyle birlikte Euro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacağına işaret edildi.

Bulgaristan'ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) tüzüğündeki gerekliliklerle uyumlu bulunduğu ifade edilen raporda, Komisyon değerlendirmesinin fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı, düşük uzun vadeli faiz oranları, ödemeler dengesi, ürün, iş gücü ve finans piyasalarının entegrasyonu gibi çok çeşitli faktörleri içerdiği kaydedildi.

Bulgaristan'ın avroya geçişine ilişkin nihai karar Avrupa Parlamentosu (AP) ve ECB'nin görüşlerini bildirmesinin ardından AB Konseyi tarafından alınacak.

 

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