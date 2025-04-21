Çin'in konteyner nakliye endeksinde düşüş sürüyor

Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), üst üste ikinci haftasında da sınırlı artışını sürdürdü.

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 11-18 Nisan döneminde endeks yüzde 0,3 artarak 1110,94 puana çıktı. Bir önceki hafta endekste yüzde 0,4 artış yaşanmıştı.

Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge yüzde 6,2 ile Avustralya-Yeni Zelanda hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge yüzde 2,4 ile Akdeniz hattı olarak belirlendi.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.

Endeks, 1 Ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.