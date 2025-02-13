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Daron Acemoğlu: Yapay zeka sektörü büyük bir balona dönüşebilir

Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ABD’li teknoloji devlerinin yapay zeka yatırımlarına rekor seviyelere ulaştığını dikkat çekerek, büyük bir balona dönüşebileceği uyarısında bulundu. Acemoğlu, “Bu balon patladığında önemli bir teknoloji krizi yaşanabilir” dedi.

Haber Merkezi
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Daron Acemoğlu: Yapay zeka sektörü büyük bir balona dönüşebilir
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Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, yapay zeka yatırımları ile ilgili Financial Times’taki yazısında çarpıcı öngörülerde bulundu. 

Yapay zekaya dökülen milyarlarca doların henüz karşılığını vermediğini belirten Prof. Dr. Acemoğlu, devasa bütçeler ayrılan yapay zeka projelerinin uzun vadede beklenen getiriyi sağlamayabileceğini ifade etti.

 “Yapay zeka sektörü büyük bir balona dönüşebilir" 

Acemoğlu, yapay zeka yatırımlarında bir kaç şirketin sektöre hakim olduğunu dikkat çekerek,  "Tüm yapay zeka ve kripto para düzenlemelerinin kaldırılması ve Trump Adalet Bakanlığı'nın hiçbir antitröst baskısı uygulamayacağını açıklamasıyla, teknoloji endüstrisi daha da konsolide oldu ve birkaç mega şirket tüm sektöre hakim oldu. Bu, yalnızca yeni faydalı yenilikleri yavaşlatmakla kalmadı, aynı zamanda yapay zekaya yapılan büyük yatırımların çoğunun karşılığını almadığı anlaşıldığında trilyonlarca doların ekonomiden silindiği 2030'daki büyük teknoloji çöküşünün tohumlarını da attı" dedi. 

"AI sektörü büyük bir balona dönüşebilir"

Acemoğlu, bu devasa yatırımların sürdürülebilir olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Yapay zekaya yapılan yatırımların büyük bir kısmı, henüz gerçek anlamda bir ekonomik dönüşüme yol açmadı. 2030 yılına kadar, AI sektörü büyük bir balona dönüşebilir ve bu balon patladığında önemli bir teknoloji krizi yaşanabilir.” 

“İkinci Trump döneminde ABD’nin borcu 50 trilyon dolara ulaşabilir”

Acemoğlu, ABD ekonomisine ilişkin de çarpıcı tespitlerde bulunarak, Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde ülkenin toplam borcunun 36 trilyon dolardan 50 trilyon dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Acemoğlu, Amerikan halkının siyasetten giderek uzaklaştığını ve bürokrasiye olan güvenin azaldığını belirterek, bu durumun ekonomik ve sosyal açıdan büyük riskler taşıdığını ifade etti.

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