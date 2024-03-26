Dev yatırım bankasından kritik Asya açıklaması

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, Asya varlıklarının payını önümüzdeki beş altı yıl içinde yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkartacak.

UBS CEO’su Sregi Ermotti, Hong Kong’da gerçekleşen bir yatırım konferansında bankanın Asya bölgesindeki varlıklarını gelecek beş altı yıl içinde yüzde 20’ye yükseltmeyi planladığını söyledi.

Milken Institute Küresel Yatırımcı Sempozyumu’nda konuşan Ermotti’nin, İsviçre merkezli bankanın 5,2 trilyon dolar büyüklüğündeki varlıklarının şu anda yüzde 15’ine denk gelen Asya varlıklarının payının yükseltileceğini belirtmesi, küresel finansal yatırım ortamında önemli bir değişime işaret ediyor.