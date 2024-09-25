Dünya devi otomobil üreticisine işçilerinden grev tehdidi

Elektrikli araç üretimine geçişte yoğun rekabet nedeniyle mali zorluklar yaşayan ve birkaç milyar euroluk tasarrufa gitmenin yollarını arayan Alman otomotiv şirketi Volkswagen, 2 Eylül'deki açıklamasında Almanya'daki bazı fabrikaların kapatılmasının artık ihtimal dâhilinde olduğunu duyurmuştu.

Almanya'da ilk kez fabrika kapatmayı değerlendiren otomotiv sektörünün önde gelen şirketi, bu hamlelere karşı geleceğini açıklayan IG Metall sendikasıyla karşı karşıya geldi.

Volkswagen grubunun 1990'lardan beri Almanya'nın güneyindeki altı fabrikada iş güvenliği sağlayan anlaşmaları bu ay sonlandırmasının ardından IG Metall'in aynı zamanda Volkswagen markası altında çalışan Almanya'daki 130 bin işçi için yeni iş sözleşmelerini de görüşmesi gerekiyor.

İşçi temsilcileri, Volkswagen'in kötü gidişatından üst yönetimi ve hükümetin desteğini kaybetmesini sorumlu tutarak, işten çıkarmalara karşı sert bir direniş başlatma sözü verdi.

Ücretlerde yüzde 7 artış yapılmasını talep eden IG Metall, Aralık'ın başında greve gitme tehdidinde bulundu.

Sendikanın müzakerecisi Thorsten Groeger, Hannover'de müzakerelerin düzenlendiği 19. yüzyıldan kalma konağın önünde işçilerle konuşurken "İyi bir çoban koyunlarına bakar ve onları bir arada tutar. Volkswagen'in çobanı derilerini yüzüp hortuma atmakla tehdit ediyor" dedi.

Volkswagen, Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin elektrikli araÇ pazarında payını büyütmek isteyen Avrupalı ve Çinli rakiplere karşısında dezavantajlı duruma düşürdüğünü belirtiyor.

Volkswagen markasının personel müdürü Arne Meiswinkel Hannover kentindeki görüşmelerin başlangıcında yaptığı açıklamda birimin rekabetçi kalabilmesi için giderleri kısması gerektiğini söyledi.

Meiswinkel "Almanya rakiplerinin gerisine düştü. Özellikle ana markamız Volkswagen bundan etkileniyor. Uluslararası rekabet bizi geçmek üzere. Şirketimizi yeniden yapılandırmak için birlikte çalışmalıyız. Durum ciddi" diyerek görevin uygulanabilir bir çözüm bulunması olduğunu ekledi.