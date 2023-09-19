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EBRD'den Ukrayna'ya yıllık 1,5 milyar euro yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ukrayna'ya yılda 1,5 milyar euro yatırım yapmaya devam edecek.

Haber Merkezi
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, önümüzdeki iki yıl içinde Ukrayna'ya yılda yaklaşık 1,5 milyar euro (1,6 milyar dolar) yatırım yapmaya devam etmeyi beklediklerini söyledi.

Renaud-Basso, bu miktarın kesin olmadığını ve artabileceğini,  özellikle enerji sektörü ve altyapısının desteklenmesinin hala çok önemli olduğunu söyledi.

Londra'daki Chatham House'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Renaud-Basso, "Senaryolara bağlı olmakla birlikte, yılda ortalama 1,5 milyar euro düzeyinde bir destek sağlamayı bekliyorum. "Ancak yeniden yapılanma gerçekten hızlanmaya başlarsa, muhtemelen artacaktır" dedi.

Banka, 2022-2023 yıllarında Ukrayna'nın altyapısını desteklemek ve çatışma sırasında kredi hatları sağlamak için 3 milyar euro ayırdı ve geçen yıl bunun 1,7 milyar euroluk kısmını kullandı.