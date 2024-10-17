ECB Başkanı Lagarde: Enflasyon öngördüğümüzden daha yüksek olabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB), son 13 yılda ilk kez arka arkaya faiz indirimi yaptı ve mevduat faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,25'e çekti. Kararın açıklanmasından sonra ECB Başkanı Christie Lagarde da Slovenya'da enflasyon verileri ve bankanın para politikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

CNBC-e'de yer alan habere göre, Lagarde'ın konuşmasında şu sözler öne çıktı:

"Karar para politikalarını belirleyecek. Bu da enflasyonun genel görünümünün güncellenmiş değerlendirmesinden geliyor. Enflasyon konusunda bize gelen veriler dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediğini gösteriyor. Enflasyon genel görünümü aşağı yönlü sürprizlerden ve ekonomik aktivite göstergelerinden etkilenmiş durumda. Finansman koşulları hala kısıtlayıcı olmaya devam ediyor. Enflasyon önümüzdeki aylarda muhtemelen yükselecek. Sonrasında hedeflere yaklaşıyor olacağız. İç enflasyon yüksek görünüyor. Bununla eşzamanlı olarak işgücü maliyet baskısı gevşeme eğiliminde. Bu da enflasyon konusunda tampon oluşturuyor.

"Gerektiği takdirde kısıtlayıcı politikalar uygulamaya devam edeceğiz"

Enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe ulaşması konusunda iyimseriz. Gerektiği takdirde kısıtlayıcı politikalar uygulamaya devam edeceğiz. Biz veriye bağlı, toplantıdan toplantıya bir yaklaşıma sahibiz. Faiz kararı aslında enflasyonun gelen ekonomi verileri karşısında konumu üzerine veriliyor. Aynı şekilde para politikalarının aktarımıyla da alakalı.

Ekonomik aktiviteye bakacak olursak, elimizdeki veri, ekonomik aktivitenin beklenenden daha zayıf olduğunu gösteriyor. Sanayi üretimi inişli çıkışlı devam ettiği yaz aylarında yaptığımız araştırmalar üretimin küçülmeye devam ettiğini gösteriyor.

İkinci çeyrekte gelir artmış olsa da hanehalkı daha az tüketti. Burada ikinci çeyrekte yüzde 15,7 olan oran, pandemi öncesi oran olan yüzde 12,9'un hala çok üzerinde. Son dönemde yaptığımız araştırmalar hanehalkının harcamasında kademeli bir toparlanma olduğunu gösteriyor. İşsizlik oranı yüzde 6,4 ağustosta ve tarihi dip noktada.

"Kısıtlayıcı parasal politikaların gevşiyor olması tüketimi destekliyor olmalı"

Araştırmalar istihdam büyümesinin ve iş gücü talebinin yavaşladığını gösteriyor. Ekonominin zamanla güçleneceğini bekliyoruz ve reel gelir hanehalkının daha fazla tüketmesine olanak sağlayacak. Kısıtlayıcı parasal politikaların gevşiyor olması tüketimi destekliyor olmalı. Yönetişim çerçevesi şeffaf bir şekilde ve herhangi bir bütçe kesintisi olmadan devam edecek. Hükümetler bu yönde güçlü bir başlangıç yapmalı. Mali ve yapısal politikalar bu şekilde inşa edilmeli.

"Enflasyon önümüzdeki aylarda muhtemelen biraz yükselecek"

Enerji fiyatları çok keskin bir şekilde düştü. Yıllık eksi yüzde 6,1. Gıda fiyatlarındaki enflasyon biraz arttı ve 2,4'e ulaştı. Ürün enflasyonu 0,4'lük yerde baskılanmış oldu. Enflasyona dair ölçülerimizin çoğu ya azaldı ya da değişmedi. Yurt içi enflasyon, euro bölgesinde hala görüldüğü gibi. Burada maaş ayarlamalarının önemini de vurgulamak isterim. Enflasyon önümüzdeki aylarda muhtemelen biraz yükselecek. Bu enerji fiyatlarının keskin düşüşüyle alakalı. Enflasyon daha sonra önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçecek. Dezenflasyon süreci, işgücü maliyetlerindeki azalıştan da destek görüyor olacak. Uzun vadeli beklentilerimizin çoğu yaklaşık yüzde 2 civarında.

"Enflasyon öngördüğümüzden daha yüksek olabilir"

Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü kalmaya devam ediyor. Daha düşük güven, yatırımların azalmasını ve toparlanmanın belki de beklediğimizden daha yavaş gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor olabilir. Euro bölgesi de daha zayıf ekonomiye işaret ediyor. Büyüme yine parasal politikaların etkisiyle sıkılaşmanın beklediğimizden daha fazla olmasından da etkilenecek. Enflasyon öngördüğümüzden daha yüksek olabilir eğer maaşlar ya da kar beklediğimizden daha hızlı yükselirse. Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler jeopolitik gerginliklerden de etkileniyor. Bu enerji ve ulaşım maliyetini yakın vadede artırıp tedarik zincirini kesintiye uğratabilir. Aynı şekilde aşırı iklim olayları da gıda fiyatlarını yükseltebilir. Enflasyon aşağı yönlü olarak bizi şaşırtabilir. Eğer düşük güven ve jeopolitik olaylarda düşüş söz konusu olursa. Parasal politikalar beklediğimizden daha hızlı değişir bu durumda. Dünyanın geri kalanında da ekonomik faaliyetler kötüleşebilir.

Kısa vadeli piyasa faiz eylül toplantımızdan bu yana azaldı. Bu da Euro bölgesindeki zayıf ekonomik veriyle alakalı.

İki yılı aşan sıkılaşma sürecinden sonra bugün farklı bir yerdeyiz. Burada aslında iniş ağustosta 0,7'lik bir yüzde gösterdi."