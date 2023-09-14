ECB faizleri 25 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yaptığı Yönetim Konseyi toplantısında politika faizlerini bir kez daha artırarak enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmekte kararlı olduğunu gösterdi.

ECB, refinansman operasyonları faiz oranı ile marjinal borç verme kolaylığı ve mevduat kolaylığı faiz oranları 20 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sırasıyla %4.50, %4.75 ve %4.00'e yükseltilmeye karar verdi.

Yönetim Konseyi toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Hedefe doğru ilerlemeyi güçlendirmek amacıyla Yönetim Konseyi bugün ECB'nin üç temel faiz oranını 25 baz puan artırma kararı almıştır. Bugünkü faiz artışı, gelen ekonomik ve mali veriler, enflasyonun temel dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü ışığında Yönetim Konseyi'nin enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesini yansıtmaktadır" denildi

Açıklamada, Yönetim Konseyi'nin enflasyonun orta vadede %2 hedefine geri dönmesini sağlamak ve para politikası aktarımının düzgün işleyişini korumak için yetkisi dahilindeki tüm araçları ayarlamaya hazır olduğunun tekrarlandığı vurguladı.

PEPP ile ilgili olarak, Yönetim Konseyi'nin program kapsamında satın alınan menkul kıymetlerin vadesi gelen anapara ödemelerini en az 2024 sonuna kadar yeniden yatırmayı planladığı da belirtildi. "

Enflasyon tahminlerinde revizyon

Avrupa Merkez Bankası(ECB), enflasyon tahminlerini 2023 ve 2024 için yukarı yönlü, 2025 yılı için ise aşağı yönlü revize etti.

ECB toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, 2023'te ortalama enflasyonun yüzde 5,6, 2024'te yüzde 3,2 ve 2025'te yüzde 2,1 olacağını öngörüyor. Önceki tahminler 2023 yılı için yüzde 5,4, 2024 yılı için yüzde 3,0 ve 2025 yılı için yüzde 2,2 seviyesinde bulunuyordu.

ECB, enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyon için öngörülen patikayı 2023'te ortalama yüzde 5,1'e, 2024'te yüzde 2,9'a ve 2025'te yüzde 2,2'ye revize etti.

ECB, Euro bölgesi için 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye, 2024 yılı beklentisini yüzde 1,5'ten yüzde 1,0'e ve 2025 yılı beklentisini yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e çekti