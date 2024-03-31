"ECB, Fed'den önce faiz indirime gidebilir"

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Ağustos 2025'te görevi sona erecek olan Avusturya Merkez Bankası başkanlığı için ikinci bir dönem istemeyeceğini söyledi.

Kronen Zeitung'a konuşan Avusturya MB Başkanı Holzmann, "Beş yıl önce bunun altı yıllık bir iş olduğunu ve bundan sonra ikinci bir dönem istemeyeceğimi açıkça belirtmiştim. Önemli olan yoğun bir zaman diliminde çok şey başarmış olmamızdır" dedi.

Holzmann, Viyana merkezli gazeteye verdiği demeçte, Avrupa'nın nispeten daha yavaş ekonomik büyümesi nedeniyle ECB'nin faiz oranlarını ABD Federal Rezervi'nden daha erken düşürmeye başlayabileceğini de söyledi.